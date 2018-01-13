Общество

Поклониться мощам святителя Феофана Затворника с сегодняшнего дня можно в Невеле

Поклониться мощам святителя Феофана Затворника с сегодняшнего дня можно в Невеле. С 8 по 13 января частицы мощей были доставлены в Свято-Вознесенском соборе на Вознесенской площади.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей монахиня Свято-Успенского Вышенского женского монастыря Иулиания, мощи были доставлены в город на Ловати по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег со святынями посещает различные города нашей страны в честь 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана.



Со слов матушки, святые частицы Феофана помогают православным верующим избавиться от душевных и физический болезней. Нередко случались чудеса, когда человек полностью исцелялся от неизлечимого недуга после прикосновения к мощам Феофана Затворника.



Вышенские святыни посетят следующие города Великолукской епархии:

14-17 января 2018 года - Свято-Троицкий кафедральный собор г.Невель;

17-19 января 2018 года - храм Рождества Христова г.Новоржев;

20-21 января 2018 года - храм святителя Николая г.Новосокольники;

21-22 января 2018 года - храм Преображения Господня г.Опочка.