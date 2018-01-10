Общество

5 обелисков заменили на мемориальном воинском захоронении в Великих Луках

17 января в Великих Луках пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре администрации Великих Лук, в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки» в 2017 году завершилась работа на мемориальном воинском захоронении: произведена замена 5 обелисков.

17 января в 11.00 на воинском захоронении состоится торжественный митинг «Мы этой памяти верны», церемония возложение цветов, пройдет Божественная панихида. В память о погибших будет объявлена Минута молчания.