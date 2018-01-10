Общество

В Пскове продолжается проверка игровых и спортивных площадок на территории школ и детских садов

Специально созданная рабочая группа продолжила проверку соответствия требованиям ГОСТа игровых и спортивных площадок на территории детских садов и школ Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в состав рабочей группы входят сотрудники управления городского хозяйства, управления строительства и капитального ремонта и управления образования городской администрации. В обследовании детских и спортивных площадок также принимают участие представители каждого из образовательных учреждений.

Проверка проводится в два этапа. Детские дошкольные учреждения были обследованы до 29 декабря. В ходе обследования специалистами проверялась прочность конструкций, правильное закрепление их в грунте, отсутствие острых углов, оборудование ударогасящим покрытием детских площадок, а также наличие и соответствие ГОСТу документов на игровые элементы.

По результатам осмотра каждой игровой площадки на территории 55 городских детских садов были составлены акты, где отмечены все возникшие замечания. Так, в некоторых детских садах требуется дополнительная подсыпка песком теневых навесов по периметру. Кроме того, выявлено несколько игровых конструкций, демонтаж и замену которых планируют провести в этом году.

В настоящее время ведется ревизия игровых и спортивных площадок на территории средних образовательных учреждений Пскова. Так, 10 января были проинспектированы 8 школ города, в том числе и Гуманитарный лицей. Сегодня комиссия проверит ещё около десяти объектов. Полностью завершить осмотр планируется 12 января. По результатам проверки все выявленные недостатки будут занесены в специальный реестр, после чего комиссия вынесет своё окончательное решение на соответствие игровых элементов нормам безопасности. О проделанной работе 15 января будет доложено главе администрации Пскова.

Напомним, распоряжение о проведении проверки подписал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков во исполнение поручения врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Проверка на предмет безопасности конструкций будет проведена согласно ГОСТу 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования».