Общество

В дни святок воспитанники воскресной школы храма Рождества Христова посетили Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов

10 января, в дни святок, благочинный Новоржевского церковного округа протоиерей Стефан Вахрушев и воспитанники воскресной школы храма Рождества Христова г. Новоржев посетили ГБУСО ПО «Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, священник с группой юных воспитанников воскресной школы сердечно поздравили пожилых людей со светлым всерадостным праздником Рождества Христова и порадовали тёплыми словами пожелания здоровья и крепости сил.

Ребята подарили каждому проживающему в доме-интернате ангелов-благовестников, сделанных собственными руками к Рождественским торжествам, которые сразу заняли почетные места среди убранства комнат насельников дома-интерната. Вручили святочные рассказы и красочные открытки и, конечно сладости.

Протоиерей Стефан уделил время всем желающим задать вопросы, поделиться своими наболевшими проблемами и просто по-домашнему поговорить. А дети тем времени читали Рождественские стихи, чем до слез растрогали бабушек и дедушек. Ребята были рады, что смогли подарить тепло и частичку добра, любви одиноким людям, ведь им так не хватает этого.