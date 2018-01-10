Общество

Росреестр напоминает о преимуществах «Личного кабинета правообладателя» и «Личного кабинета кадастрового инженера»

Для улучшения качества обслуживания собственников недвижимости и повышения уровня защищенности их прав на портале Росреестра успешно функционируют два электронных сервиса - «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

В сервисе «Личный кабинет правообладателя» владелец может просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости (адрес, площадь, кадастровая стоимость), увидеть расположение объекта на Публичной кадастровой карте, а также получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, о наложении или прекращении арестов и обременений права. Оперативное информирование об изменениях позволит владельцам своевременно реагировать на несанкционированные действия в отношении их объектов недвижимости. Сервис позволяет отслеживать статус исполнения государственных услуг, а также записаться на прием в офис для получения сведений из реестра недвижимости, подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, в том числе по экстерриториальному принципу.

Сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» помимо всех функций, доступных в «Личном кабинете правообладателя», позволяет проводить предварительную автоматизированную проверку межевых и технических планов, актов обследования, карт-планов территории. Таким образом, Росреестр получил возможность снизить количество приостановок и отказов в учете недвижимости за счет предварительного выявления большинства ошибок, а кадастровые инженеры – заблаговременно исправить ошибки и своевременно оказать качественную услугу своим клиентам. Кроме того, за счет размещения планов в специальном хранилище в личном кабинете кадастровые инженеры избавлены от необходимости представлять их на носителях данных для постановки на кадастровый учет.

Также с помощью сервиса кадастровый инженер может загружать для просмотра и печати протоколы предварительных автоматизированных проверок, просматривать историю их проведения, помещать пакет проверенных документов в электронное хранилище, отслеживать информацию о результатах своей деятельности.

Для работы в личных кабинетах необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг Российской Федерации.