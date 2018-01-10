Общество

Два первых вебинара в Школе молодого лидера пройдут 23 и 30 января

23 и 30 января в рамках проекта «Школа молодого лидера» пройдут первые вебинары на тему «Семья в современном обществе» и «Основы социальной семейной политики». Прямая трансляция вебинара будет вестись в группе «Школы молодого лидера» в соцсети «ВКонтакте» с 18.00. Присоединиться к вебинару и задавать вопросы по теме может любой желающий.

Также скоро станут известны конкретные даты второго масштабного 3-дневного семинара в феврале, главной темой которого станет обучение молодежи Псковской области основам социального проектирования. К данному мероприятию каждому участнику необходимо иметь оформленную в виде эссе идею своего будущего проекта. Прием эссе на тему «Что я могу сделать для своего района\региона» от участников «ШМЛ» проходит до 1 февраля 2018 года. Перед сдачей окончательного варианта можно проконсультироваться с организаторами на предмет выбранной проблемы и тематики будущего проекта. Свои черновые варианты можно присылать в сообщения группы в VK или в личные сообщения организаторам с комментариями - в чем нужна помощь. Итоговые варианты следует отправлять по тем же адресам и (или) на почту pro7u@mail.ru с пометкой «Готовое эссе».

Добавим, что в дальнейшем участников школы также ждут вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта», кроме того, для них будет организовано консультирование на местах - в районах Псковской области. Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет защита проектов на базе отдыха «Алоль». Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей.

Напомним, что организаторами «Школы молодого лидера» являются ПРОО «СемьЯ» совместно с СОП Псковский облсовпроф. Проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.