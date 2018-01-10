Общество

Александр Козловский награжден патриаршей медалью

Сегодня, 11 января, епископ Великолукский и Невельский Сергий вручил депутату Государственной думы от Псковской области Александру Козловскому патриаршую медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». Как сообщаел корреспондент Псковской Ленты Новостей, поздравив парламентария с Рождеством, владыка поблагодарил Александра Козловского за нелегкий, но очень нужный труд, пожелал дальнейших успехов и выразил надежду, что таких неравнодушных к судьбе страны и родной области политических деятелей будет больше.

В свою очередь, Александр Козловский отметил, что сделает все, чтобы оправдать оказанное доверие, и и выразил признательность за высокую награду.

Напомним, что Александр Козловский на протяжении всей своей деятельности неоднократно оказывал различную помощь в строительстве и реставрации храмов Псковской области.