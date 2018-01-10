Общество

Через псковскую границу в Россию пытались ввезти польские груши, турецкие гранаты и сербские томаты

Сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с должностными лицами других контролирующих органов, входящими в состав межведомственной мобильной группы, в конце прошлого года и в период новогодних и рождественских праздников пресекли очередные попытки ввоза и оборота на территории Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, в ходе работы межведомственной мобильной группы выявлены и пресечены факты незаконного ввоза и перемещения по территории Российской Федерации из Республики Беларусь польских груш и яблок, турецких гранатов, сербских и турецких томатов. Документы, необходимые для следования по территории Российской Федерации, у водителей транспортных средств отсутствовали. Часть товаров перемещалась без маркировки и документов, часть – под видом другого товара. Вес плодоовощной продукции, перемещаемой незаконно, составил более 160 тонн.

Весь товар помещен на склад временного хранения, осуществляются мероприятия по подготовке к уничтожению товара.