Общество

«Супер фитнес» поможет быстро прийти в форму после Нового года

Клуб «Супер фитнес» поможет быстро прийти в форму после Нового года с программой «21». О том, как получать от тренировок максимальный результат, рассказывает управляющий клуба Антонина Грачева:



1. Измените свои желания

Пристрастие к вкусным блюдам – это всего лишь привычка. Чтобы преодолеть тягу к еде, необходимо сублимировать желание поесть, направить его на другие виды деятельности. У каждого есть интересы, которые, как и еда, приносят удовольствие: кино, книги, настольные игры, прогулки, чаепитие. Остается только скорректировать сопутствующее этим интересам питание. Например, в кино вместо попкорна возьмите с собой яблочные дольки, вместо газированной воды – воду без газа или свежевыжатый сок.

Не забывайте, что обмен веществ идет активно тогда, когда в организме не задерживается вода. Не допускайте нехватки жидкости: утренний кофе, который задерживает жидкость, замените чаем. Если без кофе день точно не задастся, обязательно дополните его стаканом воды.

Дробите питание: ешьте чаще, но меньше – так пища отлично усваивается и быстрее переходит в категорию «энергетического субстрата». Вы не успеете заметить, как поменяете привычку есть много за один раз на более правильную – есть порционно и часто.

2.Посещайте фитнес-клуб с пользой

У многих из тех, кто тренируется в фитнес-клубах, карты появляются в начале года. Обусловлено это тем, что родственники или друзья дарят абонементы на Новый год или компания-работодатель продлевает корпоративный контракт с фитнес-клубом и предлагает лучшим сотрудникам посещать занятия в начале года. А может быть, вы сами дали себе обещание в новогоднюю ночь начать заниматься и совершенствовать свою физическую форму?

Тогда ваш вариант – это фитнес-программа «21» от клуба «Супер фитнес».

Программа рассчитана на 21 день – как раз время выработки полезной привычки, и стоит всего 1880 рублей, поэтому не «ударит» по кошельку после праздников. Помимо качественного вводного занятия, вы получите еженедельное сопровождение тренера и массу рекомендаций по самостоятельному тренингу, программе питания, процессам восстановления и методам самостоятельной корректировки техники упражнений.

Получив реальную пользу от занятий, вы будете ценить полученную информацию и примете ее как руководство к действию, ведь, по утверждению психологов, полученное за деньги воспринимается людьми намного лучше и быстрее.

В итоге результат не заставит себя ждать, и 3-4 кг, набранные за праздничным столом, уйдут от вас всего за три недели.

3. Обратите внимание на тренировки в группах.

В идеальную физическую форму приводят, например, функциональные тренировки. Они позволяют не только совмещать кардионагрузку с силовой и функциональной, но и работать с балансом и качеством движений.

Во время функциональных тренировок организму нужно большее энергообеспечение, чем, например, при беге на дорожке. Происходит это потому, что в работу активно включаются не только двигающие, но и стабилизирующие мышечные группы, которые работают динамичнее, чем при выполнении изолированных упражнений или при тренировках с однотипной механикой. Больше мышц работает – больше энергии тратится, и организм «выбрасывает» накопленное в праздники.

Если не нравится тренироваться по вышеперечисленным методикам, посещайте энергичные танцевальные направления: зумбу или танец живота. Танцы способствуют активному сжиганию калорий, при этом к разнонаправленной комплексной работе мышц подключается нервная система и мозг (приходится думать и повторять незнакомые движения, что нагружает организм дополнительной работой, требующей энергетических затрат).



4.Прибегайте к альтернативам

Альтернативой групповым занятиям и занятиям с тренером, могут стать самостоятельные тренировки.

Быстро привести ваше тело в тонус поможет сочетание тренировки на сайкл-тренажере с канатом. Оптимальным будет сочетание десятиминутной разнонаправленной работы на сайкл-тренажере (скоростные техники и сопротивление) и пятиминутной работы с канатом (различные волны, вращения, бег вперед и назад с манипуляциями с канатом, разные перемещения с активными махами канатом). Такую комбинацию выполняйте в 4 подхода.

Не давайте сидячему образу жизни взять над собой верх! Двигайтесь много, с удовольствием и будьте в форме!

Только в январе! Запишитесь на пробное занятие на сайте бесплатно: http://pskov.fitness-super.ru/ или бронируйте участие в программе «21» по телефону: 56-60-80.



Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.