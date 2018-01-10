Общество

Псковский облсовпроф требует выплачивать сельским специалистам компенсации на ЖКУ вне зависимости от занимаемой ими ставки

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова направила врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову обращение по поводу мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отмечается в обращении, закон № 427-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области» от 5 апреля 2005 закреплял право работника, проживающего и работающего в сельской местности, на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Далее в рамках реализации социального партнерства, по инициативе профсоюзов и при поддержке губернатора Псковской области постепенно была исправлена дискриминационная диспропорция, по которой работники, подведомственные различным органам исполнительной власти и местного самоуправления (работники учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты), получали право на меньший размер компенсации, чем работники учреждений образования. Поэтапно компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения была доведена до 100% и в других учреждениях бюджетной сферы, как это изначально было закреплено у педагогических работников.

«Однако, в 2015 году, под предлогом ухудшения экономического положения страны в связи с введением санкций, в Псковской области натуральная компенсация, обеспечивающая 100 % покрытие расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, была заменена фиксированной монетизированной выплатой в размере 1100 рублей. При этом само начисление и выдача данной компенсационной выплаты была передана из системы социальной защиты в ведение самих учреждений бюджетной сферы, а также была установлена новая дискриминационная норма, по которой работник, проживающий и работающий в сельской местности, получал данную компенсацию в зависимости от рабочей нагрузки. При 0,5 ставки - 550 рублей, при 0,75 ставки - 825 рублей, но при нагрузках более 1 ставки - не более 1100 рублей», - подчеркивается в обращении.

Председатель Псковского облсовпрофа напоминает, что профсоюзы Псковской области не раз указывали на то, что данная компенсация должна выплачиваться «в связи с работой и проживанием в сельской местности»: «Работник не может «проживать» на половину или 75% в сельской местности. Следовательно, компенсационная выплата должна выплачиваться без учета нагрузки работника».

Также профсоюзная сторона вновь обращает внимание государственной исполнительной власти Псковской области на то, что отдельные руководители включают данную компенсационную выплату в расчет средней заработной платы по отрасли для достижения показателей «дорожных карт» выполнения «майских указов» президента РФ: «Псковский облсовпроф также неоднократно высказывался против такой манипуляции цифрами для искажения реальных размеров заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области».

Кроме того, в обращении к Михаилу Ведерникову указывается, что замена в 2015 году натуральной 100% компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, на фиксированную сумму в 1100 рублей за эти годы по факту еще более ухудшило положение работников бюджетных учреждений в сельской местности, в связи с тем, что индексация на уровень повышения цен на оплату жилых помещений, отопления и освещения до сего времени не производилась.

«Участники прошедшего 8 декабря 2017 года Форума медицинских работников «Социально-правовые аспекты трудовой деятельности медицинских работников Псковской области», в своей резолюции отметили необходимость закрепления в бюджете области на 2018 год и последующие годы средства на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения медицинским работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в размере 1100 рублей ежемесячно в полном объеме, независимо от занимаемой ставки, с проведением ежегодной индексации данной суммы. Эти же требования высказывают и работники других учреждений бюджетной сферы Псковской области», - говорится в обращении.

В связи с этим профсоюзная сторона в рамках реализации социального партнерства в Псковской области предлагает рассмотреть в кратчайшие сроки порядок и размер индексации выплат на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области. А также внесение изменений в нормативные документы, закрепляющие право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области, в полном объеме вне зависимости от ставки расчета заработной платы.