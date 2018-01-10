Общество

26 клиентов Почты России стали миллионерами в новогодние праздники

По данным статистики государственных лотерей в результате розыгрыша новогодних тиражей 1 января 2018 года лотерейными миллионерами (обладателями выигрыша в категории «от 1 миллиона рублей») стали 26 человек, купившие билеты в отделениях Почты России. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 7 человек, сообщает пресс-служба Почты России.

Клиенты приобрели счастливые билеты в отделениях Почты России в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в Республиках Саха (Якутия), Тыва и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Восемь клиентов Почты России стали обладателями крупных призов в размере 800 тысяч рублей.

Обладателями крупных выигрышей от 20 до 280 тысяч рублей стали 75 клиентов Почты России.

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 миллионов рублей, что в 2,9 раза больше чем по новогодним билетам 2016-2017 года (270 млн рублей).

Напомним, что в ноябре 2017 года в почтовом отделении в Воронежской области был приобретен лотерейный билет «Русское лото», принесший клиенту Почты России выигрыш в размере 506 миллионов рублей.

С июля 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «Торгового дома «Столото» по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.