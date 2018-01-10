Общество

10 нелегалов и двух проводников задержали пограничники на границе в Печорском районе

В первые рабочие дни наступившего года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 10 иностранных граждан и двух гражданин Российской Федерации, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Потерпевшая неудачу попытка очередной группы «непрошенных гостей» произошла в районе населенного пункта Высокий мост Печорского района. В ходе проверки полученной от местных жителей информации пограничный наряд «Тревожная группа» задержал 10 выходцев из Юго-Восточной Азии и следующих с ними двух жителей Печорского района 1994 и 1998 годов рождения, решивших сыграть роль проводников в надежде получить денежное вознаграждение. В расчете на потерю бдительности стражей границы после продолжительных праздников, задержанные попытались незаконно перебраться из России в Латвию.

По результатам предварительного разбирательства должностным лицам стало известно, что иностранцы прибыли в Россию в разное время, начиная с июля 2017 года, по действительным на тот момент документам. Как выяснилось, заявленные ими цели прибытия в нашу страну не соответствуют действительности. Получая российские визы, задержанные иностранцы заявляли коммерческие, частные и гостевые мотивы посещения Российской

Федерации, при этом уже вынашивая план незаконного пересечения границы.

В настоящее время все злоумышленники задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Пограничное управление обращает особое внимание жителей региона на то, что за пособничество в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации законодательством предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет, а за организацию незаконной миграции – на срок до 7 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.