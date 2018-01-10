Общество

По требованию прокурора сирота в Дновском районе обеспечена жильем

Прокуратурой Дновского района по обращению местной жительницы провела проверку по вопросу обеспечения жильем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в соответствии с протоколом заседания жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заявительница включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вместе с тем жильем не обеспечена.

При этом женщина в список претендентов, подлежащих обеспечению жильем в 2018 году, не включена.

Исковые требования прокурора об обязании администрацию Дновского района предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям, имеющее площадь не менее 25 кв.м. на территории города Дно, 11 января 2018 года удовлетворены.