Областному комитету по природопользованию требуется инженер по охране и защите леса

Государственному комитету Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды требуется инженер по охране и защите леса 1 категории.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, квалификационные требования:
- наличие высшего лесотехнического или лесохозяйственного образование;
- без предъявления требований к стажу;
Наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Указов президента Российской Федерации, постановлений правительства Российской Федерации, знание гражданского законодательства, федерального и областного законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды; общих принципов организации органов государственной власти, их структуры и полномочий.
Наличие профессиональных умений, а именно организовывать свою работу; работать с законодательными и нормативными правовыми актами; правильно распределять рабочее время; эффективно и последовательно работать с другими подразделениями; организовывать и планировать выполнение порученных заданий; адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем; работать со служебными документами; владеть приемами межличностных отношений.
Наличие профессиональных навыков, необходимых для выполнения работы в сфере, соответствующей направлению деятельности отдела; навыки планирования работы; способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; владения компьютерной и другой оргтехникой; владения необходимым программным обеспечением; систематически повышать свою квалификацию; соблюдать исполнительную дисциплину.
Условия работы: ненормированный служебный день, повышенная ответственность при исполнении служебных обязанностей, служебные командировки.
Основные обязанности:
- разработка ежегодного плана проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- ведение реестра проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- составление плана мероприятий по предотвращению и пресечению нарушений лесного законодательства;
- разработка и согласование с заинтересованными органами плана межведомственного взаимодействия в сфере лесных отношений;
- разработка и внесение изменений в план мероприятий по предотвращению загрязнения земель лесного фонда отходами ТБО;
- организация проведения и контроль за исполнением мероприятий в рамках операции «Лесовоз»;
- организация и участие в надзорных мероприятиях в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах.
Проводится индивидуальное устное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по указанной должности.
Справки по тел. 68-65-28, 68-65-81.