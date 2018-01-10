Общество

Более 14 тысяч жителей Псковской области выбрали способ доставки пенсии через интернет

В соответствии с законодательством выплата пенсии, включая ее доставку, производится за текущий месяц. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ ее доставки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области, доставка пенсии по желанию пенсионера может осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком).

Пенсионер может в любой момент изменить свое решение и выбрать другую организацию, доставляющую пенсию. Причем сделать это можно даже не посещая Пенсионный фонд.

Самый простой способ - подать электронное заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг. Такой возможностью в 2017 году воспользовались 14138 жителей Псковской области.

Также сменить способ доставки пенсии можно и в многофункциональных центрах госуслуг во всех районах области.

Добавим, что на сегодняшний день из 217,1 тысяч пенсионеров, проживающих в регионе, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР получают через отделения почтовой связи 44%, а через кредитные учреждения - 56%.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/pfr_pskov.