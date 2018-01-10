Общество

Путин рассказал, почему считает ЕГЭ эффективной системой

10 января президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к системе ЕГЭ. Он выступил во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

По словам российского лидера, в ЕГЭ есть свои минусы, но главным плюсом стало то, что у школьников не из столичных городов появился шанс поступить учиться в вузы в крупные города.

«Количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ», - подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что ЕГЭ уравнивает всех поступающих в высшие учебные заведения и, в целом, несмотря на минусы, работает достаточно эффективно. Однако он упомянул, что эту систему нужно продолжать совершенствовать. Кроме того, Владимир Путин заявил, что бесплатное высшее образование в России останется, и существенных изменений не произойдет.

Напомним, что система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-го (12-го) классов российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в вузы страны.