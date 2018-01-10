Общество

До -12 градусов похолодает в Псковской области завтра ночью

12 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер восточных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -5…-10 градусов С, местами до -12 гр. С, днем -2…-7 градусов С.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.