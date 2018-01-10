Общество

Псковичам напоминают об опасности первого льда

После продолжительной оттепели на территории Псковской области в ближайшие дни ожидается понижение температуры окружающего воздуха и ледообразование на водоемах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС России по Псковской области, на многих маленьких озерах и карьерах первый лед, образовавшийся в декабре, под воздействием выпавших осадков и положительных температур потерял крепость и представляет реальную угрозу для любителей рыбалки по перволедку.

На большинстве рек и крупных озер с усилением морозов процесс ледообразования только начнется. В морозные дни именно эти водные объекты станут самыми опасными местами. Замерзание водоемов начинается с образования заберегов, т. е. узких полос льда около берегов, затем при устойчивых отрицательных температурах ледяным панцирем покроется весь водоем. Однако первый лед имеет разное строение и только на вид кажется прочным и может неожиданно проломиться под тяжестью не только взрослого человека, но и ребенка.

Не торопитесь выходить на первый тонкий лед. Нарастание толщины льда начинается после того как весь водоем скроется под ледяным покровом. Скорость нарастания зависит главным образом от температуры воздуха и наличия снега. Во время ледостава вода имеет более высокую температуру, чем воздух. При этом, наличие снега на льду препятствует теплообмену воды с воздухом, а, следовательно, замедляет рост ледяного покрова.

Напомним, что минимальная безопасная толщина льда составляет 10-12 сантиметров.