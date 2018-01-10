Общество

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через Портал государственных услуг.

Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии.