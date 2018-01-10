Общество

В новом корпусе школы №6 в Великих Луках завершаются инженерные и отделочные работы

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Александр Кузнецов в четверг, 11 января, посетил строительную площадку нового корпуса средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Александр Кузнецов отметил, что за период новогодних каникул строители выполнили все обозначенные в графике работы. «Кладка здания полностью закончена, установлено лифтовое оборудование, завершаются инженерные и отделочные работы. Сейчас обсуждается расстановка мебели внутри здания», - рассказал он.

Строительство нового корпуса школы № 6 ведется по соглашению с Минобрнауки РФ и находится на личном контроле врио губернатора Михаила Ведерникова. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

Здание на 825 учащихся возводится на месте снесенного аварийного корпуса. В новом трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и маcтерские со станками ЧПУ. Занятия в новом корпусе начнутся 1 сентября 2018 года.