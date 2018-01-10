Общество

20 тонн куриных шкурок задержали в «Убылинке»

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в многостороннем пункте пропуска Убылинка приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего из Латвии в Республику Казахстан 20 тонн замороженных субпродуктов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе ветеринарного контроля инспекторы Управления выявили отсутствие разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз автотранспортом через МАПП «Убылинка» куриных шкурок.

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После получения разрешения от компетентного органа Республики Казахстан ввоз товара разрешен, груз направлен в пункт назначения.