Общество

35 лет назад Великие Луки наградили орденом Отечественной войны 1-ой степени

Сегодня, 12 января, исполняется 35 лет со дня награждения Великих Лук орденом Отечественной войны 1-ой степени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском комитете культуры.

Указом президента Российской Федерации от 28 октября 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Великим Лукам было присвоено почетное звание РФ «Город воинской славы».

Война стала настоящим испытанием для жителей города. Уже 2 июля 1941 года в районе железнодорожного узла была сброшена первая вражеская бомба. Сотни великолучан ушли на фронт и погибли, защищая родину. Добровольцы, объединившись в народное ополчение, героически встали на защиту родного города, выбив фашистов через два дня. После тяжелого оккупационного периода в результате Великолукской наступательной операции древний русский город на Ловати был освобожден. Победа наших войск в районе Великих Лук была отмечена в ряду решающих событий рубежа 1942 - 1943 годов.

За мужество и доблесть, проявленные воинами, правительственными наградами были отмечены свыше 10 тысяч бойцов и командиров. В летопись воинской славы вписали свои имена более пяти тысяч великолучан, восемнадцать из которых стали Героями Советского Союза.

Разрушенный до основания город неслучайно был включен в число 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Возрожденный из руин неимоверным трудом великолучан, он стал лучшим памятником защитникам родины.

Напомним, 17 января исполняется 75 лет освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.