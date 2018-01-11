Общество

Псковичам предлагают ознакомиться с редкими материалами, раскрывающими историю становления прокуратуры

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина предлагает псковичам ознакомиться с редкими материалами, раскрывающими историю возникновения и становления прокуратуры как института власти.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, помимо старинных изданий имеются и современные научные труды, отражающие вхождение прокуратуры в систему национальной безопасности страны. Роль первого императора России в этом процессе трудно переоценить.

Продиктованные необходимостью реформаторские усилия Петра отправляли на слом «все, что слежалось и пропылилось» в области государственного управления. Существенного обновления требовало само российское законодательство. Как писал П. Иванов в раритетном издании «Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции» (1863), «этому Монарху суждено было вывесть Россию из того застоя, в котором она находилась столько веков и призвать ее к новой деятельной жизни… Петр заботился и о неусыпном надзоре за порядком и за правосудием производившихся в них дел. До него в этом отношении у нас не было никакого контроля. Отчетность прежних мест была неопределенна, смутна и касалась почти одной только финансовой стороны». Между тем требовалось обеспечить и неукоснительное соблюдение законов на местах, равно как и справедливость при определении меры вины и наказания за нее – крайняя необходимость этого обосновывается в труде «Начала русского государственного права» А. Д. Градовского (1907–1908).

Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года Высочайшим указом Петра I Правительствующему сенату, в котором значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». С этим указом можно ознакомиться в 40-м томе Полного собрания законов Российской империи (1825–1881), доступном на портале Президентской библиотеки. Судя по этому документу, перед прокуратурой изначально ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

В «Очерках истории генерал-прокуратуры в России до Екатерининского времени» В. Веретенникова (1915) указана главная миссия, возложенная на генерал-прокурора: «Генерал Прокурор повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко <…> чтоб в Сенате не на столе только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись».

Первым генерал-прокурором Петр I назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя его сенаторам, император сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть». При Петре Великом Сенат и генерал-прокурор были тесно связаны. Император даже предложил соединить их в одно прочное и незыблемое учреждение. «Если влияние генерал-прокуроров несомненно, то с другой стороны несомненно и то, что оно должно было выражаться через Сенат». Эти «два элемента – личный, в лице генерал-прокурора, и коллегиальный, в лице сенатского присутствия, – не только не враждуют, но действуют вместе, с полным сознанием, что сила их зависит от их органического соединения», – повествует книга А. Градовского «Высшая администрация России в XVIII столетии и генерал-прокуроры» (1885).

Император понимал, насколько способна коррупция ослабить государство, и не щадил взяточников. В уже упомянутой книге П. Иванова отражена степень неприятия Петром I мздоимства и воровства: «Государь, заседая однажды в Сенате и выслушав доклад о разных воровствах, случившихся за несколько до того дней, пришел в такой гнев, что поклялся прекратить оные и тотчас сказал прокурору Ягужинскому: сей час напиши от моего имени указ во все государство такого содержания, что если кто и на столько украдет, что можно купить веревку, тот, без дальнейшего следствия, будет повешен».

Различные аспекты современного права исследуют авторы оцифрованных Президентской библиотекой научных трудов нашего времени. В их числе – «Прокуратура и прокурорский надзор» Р. Матушевского; «Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина» А. Урываева; «Прокуратура в системе национальной безопасности России» О. Капинус.

Категория «национальная безопасность», как отмечается в труде Оксаны Капинус, включает в себя совокупность интересов личности, общества и государства, которые сбалансированы в целях защиты прав личности, благополучного развития всего общества, сохранения государственности как социального института.