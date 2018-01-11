Общество

Колхоз «Россия» в Порховском районе задолжал работникам полмиллиона рублей

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что по состоянию на 19 декабря 2017 года СПК «Колхоз «Россия» имеет задолженность по заработной плате перед 24 работниками за ноябрь 2017 года на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Вместе с тем, в силу части 6 статьи 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В этой связи прокуратурой района в адрес председателя СПК «Колхоз «Россия» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.