Общество

Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня работники органов прокуратуры Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату.

Прокуратура Псковской области образована 6 сентября 1944 года. Ее первыми сотрудниками стали восемь прокуроров, откомандированных из прокуратур города Ленинграда и Ленинградской области, а руководителем — Борис Кузьмин, который возглавлял прокуратуру на протяжении более пяти лет до февраля 1950 года.

В разное время прокуратурой Псковской области руководили Борис Клименко (с 27.03.1950 по 30.04.1957), Степан Лебедюк (с 01.05.1957 по 31.05.1962), Виктор Гладышев (с 01.06.1962 по 23.06.1964), Георгий Бородин (с 04.07.1964 по 13.02.1968), Николай Кондратьев (с 13.02.1968 по 18.01.1985), Валентин Паничев (с 18.01.1985 по 23.07.1987), Валентин Комсюков (с 07.09.1987 по 18.08.2000), Николай Лепихин (с 08.11.2000 по 07.09.2007), Тимур Кебеков (с 25.10.2007 по 08.06.2015).

В настоящее время в органах прокуратуры Псковской области трудится более 300 работников, из них свыше 200 являются прокурорскими сотрудниками. 27 прокуроров возглавляют 23 прокуратуры городов и районов, 2 межрайонные прокуратуры (Невельскую и Островскую), Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру и Псковскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.

Приоритетными направлениями деятельности для прокуроров являются надзор за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства в различных сферах правоотношений, обеспечение законности и правопорядка, борьба с преступностью и коррупционными проявлениями.

Последовательно и настойчиво реализовывается правозащитный потенциал органов прокуратуры.

За 2017 год прокурорами выявлено свыше 15 тысяч нарушений законов в различных сферах.

Последовательно и настойчиво реализовывался правозащитный потенциал органов прокуратуры. В 2017 году органами прокуратуры области разрешено свыше 12 тысяч обращений граждан. Каждое пятое из них признано обоснованным, приняты меры к восстановлению нарушенных прав и интересов заявителей.

Осуществлялась работа в сферах правотворческой деятельности и надзора за законностью нормативных правовых актов. В 2017 году по инициативе прокуратуры более 500 правовых актов органов власти и местного самоуправления приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства.

На постоянной основе обеспечен надзор за соблюдением прав детей и подростков, сирот. Прокурорами выявлено более 7 тысяч нарушений в сфере соблюдения интересов несовершеннолетних. Восстановлены их права в сфере образования, в том числе при осуществлении образовательной деятельности, обеспечении бесплатными учебниками, организации питания, предоставлении жилых помещений в общежитиях, в сфере охраны здоровья, обеспечения жильем отдельных категорий несовершеннолетних.

По-прежнему в центре внимания находились вопросы соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, участников Великой Отечественной войны, пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан. Установлено 180 нарушений законодательства о пенсионном обеспечении, охране прав инвалидов и престарелых.

Предметом ежедневного внимания прокуроров являлись сферы соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, где выявлено свыше 3 тысяч нарушений закона.

Приняты меры по обеспечению действенного надзора в сфере экономики. Во взаимодействии с правоохранительными, контролирующими и иными уполномоченными органами проводятся мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, содержания и ремонта дорог.

Усилен надзор за исполнением законов о противодействии коррупции. Прокурорами выявлено без малого 1,5 тысячи нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе, закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

После прокурорского вмешательства устранено свыше 400 нарушений законодательства об охране окружающей природной среды, в том числе при использовании лесного фонда и водных объектов, размещении отходов производства и потребления.

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью расценивается как важнейшая предпосылка повышения качества противодействия преступности и ее профилактики. Актуальные и важные вопросы, проблемы в организации и осуществлении работы по обеспечению законности и правопорядка рассматриваются на заседаниях координационного совещания руководителей правоохранительных органов области по борьбе с преступностью.

Серьезные задачи, которые сегодня поставлены перед органами прокуратуры Российской Федерации, требуют от прокуроров ежедневного ответственного отношения к исполнению служебного долга.