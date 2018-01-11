Общество

В Псковской области продолжается сбор средств на операцию юной великолучанке Лилиане Пирожковой

По всей Псковской области продолжается сбор денежных средств на операцию жительнице города на Ловати Лилиане Пирожковой.

Напомним, у девочки врожденная патология - отсутствует внутреннее ухо, без специальных аппаратов она не слышит.

Лилиана ходит в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, там с ней занимаются педагоги и учитель-дефектолог. Как сообщила Псковской Ленте Новостей преподаватель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Анна Щеголова, сейчас Лилиана произносит все звуки и читает по слогам, но автоматизация этих звуков в связную речь идет с большим трудом из-за усиления тугоухости. На индивидуальных занятиях она хорошо слышит речь педагога, но восприятия звуков в группе, где много детей, у нее затруднено. Девочка прекрасно развита, она с легкостью решает математические задачи, играет в детских спектаклях. Педагоги уверены, что по своим возможностям Лилиана должна ходить в общеобразовательную школу, но ей будет там трудно, если не сделать операции.

На лечение в американскую клинику Лилиана вместе с мамой должна была поехать в конце января, но собрать 5 млн рублей семья к этому времени не успела. Изначально, операция была назначена на 31 января 2018 года. На данный момент собрано 2 600 000 рублей. Мама малышки обратилась в клинику и объяснила всю ситуацию. Там им пошли навстречу и перенесли дату без штрафа на лето 2018 года.

Необходимую сумму родственники юной великолучанки должны успеть собрать до мая.

Быстрые способы помочь

Карта сбербанк 4276 5100 1167 6605

Получатель - Калинина Елена Юрьевна (мама).

При подключенной услуге «Мобильный банк» нужно отправить СМС на номер 900 с текстом: Перевод 4276510011676605 500.

Где 500 - это сумма перевода, но она, конечно, может быть любой.

Яндекс.Деньги 4100 1390 0492 117

МЕГАФОН (921)214-58-51

БИЛАЙН (963)336-67-00

МТС (911)880-41-48.