Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Урбаноиды», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
«Урбаноиды» - это цикл передач, посвященных проблемам функционирования и развития города Пскова. Постоянные ведущие программы - Денис Кугай и Светлана Прокопьева.
Ключевая тема сегодняшнего выпуска – организация праздников в Пскове.
Напомним, программа выходит в прямом эфире, любой радиослушатель может принять участие в обсуждении, позвонив по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.