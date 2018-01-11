Общество

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения вошел в координационный совет по применению профстандартов на предприятиях ЖКХ

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов вошел в состав Координационного совета по применению профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, созданном при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, комментируя необходимость создания такого органа, Игорь Иванов напомнил, что профсоюз работников жизнеобеспечения на протяжении всего 2017 года поднимал тему применения профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. «В настоящее время остаётся больше вопросов, чем ответов. Сегодня нет ясности, будет ли создан на территории Псковской области центр оценки квалификации, кто будет в качестве экспертов, как и за чей счет будет проходить оценка квалификации, какова будет надзорная политика. В рамках Координационного совета нам предстоит проработать все эти вопросы, но важно сделать это качественно и быстро, чтобы надзорные органы не «кошмарили» ресурсоснабжающие предприятия и на выходе мы не получили ущемление прав работников», - подчеркнул председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

Добавим, что Координационный совет по применению профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ Псковской области создан в соответствии с постановлением правительства РФ №584 от 27 июня 2016 года «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности».