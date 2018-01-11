Общество

В Новосокольнической дистанции пути ртутьсодержащие лампы хранили с нарушением экологического законодательства

По результатам проверки исполнения экологического законодательства, проведенной Великолукской транспортной прокуратурой в Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», установлено, что на предприятии хранение ртутьсодержащих ламп производится с нарушением предусмотренных требований (лампы не упакованы в тару), сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов не ведется в установленном порядке.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику дистанции пути внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности (назначен штраф в размере 10 тысяч рублей); приняты меры к устранению нарушений.