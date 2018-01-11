Общество

Прокуратура выявила сайт с объявлениями о продаже дипломов Великолукского филиала Петербургского университета путей сообщения

Великолукской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт, где посетителям предлагалась услуга о продаже дипломов, аттестатов Великолукского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

По результатам проверки Великолукская транспортная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации, размещенной на интернет-сайте, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации.

Рассмотрев иск, Великолукский городской суд его удовлетворил. После вступления решения суда в законную силу сайт будет включен в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.