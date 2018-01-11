Общество

Перинатальный центр в Пскове находится на завершающей стадии строительства

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 12 января, провел очередную выездную планерку на площадке строительства Псковского перинатального центра и проконтролировал, что было сделано за новогодние праздники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, подрядчик доложил, что объект находится на завершающей стадии строительства. Сейчас идет монтаж медицинского оборудования, сбор и расстановка мебели, заканчивается отделка входной группы. Кроме того, подходит к концу внутренняя отделка перехода между старым и новым зданием, планируется сдать его «под ключ» в течение 10 дней.

Врио губернатора поинтересовался, решен ли вопрос с поставкой лифтового оборудования. Подрядчик сообщил, что с помощью администрации области удалось найти решение - достигнута договоренность о поставке и установке лифтов с заводом «Могилевлифтмаш», который изготовит специально для этого проекта нестандартные кабины грузовых лифтов. Через 2- 2,5 недели первые лифты уже будут смонтированы.

Сейчас на стройплощадке работают 160 человек. Разные виды работ ведутся одновременно на нескольких участках объекта. Динамика строительства соблюдена и позволит сдать объект в намеченный срок, заверил Михаила Ведерникова подрядчик.

Врио главы региона прошел по всем этажам здания, осмотрел текущие работы и установленное медицинское оборудование, заглянул в готовые палаты. По итогам осмотра, руководитель региона отметил высокий темп строительства и готовность объекта. Он подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику, объект с контроля не снимает и попросил своего заместителя Александра Кузнецова ежедневно докладывать о ходе работ и возникающих проблемах, чтобы в случае необходимости подключаться и помогать в их решении.

Перинатальный центр строится в рамках президентской программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Для Псковской области вопрос демографии очень важен, в последние годы в этом направлении удалось многое сделать, благодаря чему в регионе сохраняется положительная динамика в сокращении младенческой смертности. За последние пять лет этот показатель снизился с 7,2 до 4,9 промилле и соответствует среднему значению по Северо-Западному федеральному округу. Заказчиком проекта перинатального центра в Пскове выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком - ООО «РТ-Соцстрой».

Фото пресс-службы администрации Псковской области