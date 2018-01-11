Общество

Председатель профсоюзной первички Дедовичской больницы обратилась к Ольге Голодец по поводу зарплаты

Председатель первичной профсоюзной организации Дедовичской районной больницы Наталья Задорожная направила обращение в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец по поводу заработной платы работников здравоохранения в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в обращении говорится: «Уважаемая Ольга Юрьевна! Хочу ответить на Ваш призыв незамедлительно, «невзирая на праздники», сообщать правительству о проблемах с выполнением «майских» указов. Я председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ Дедовичская РБ и обращаюсь к Вам по поручению коллектива. В нашем учреждении, как и в большинстве учреждений в области, указы президента исполняются только на бумаге. По факту для отчёта берётся средняя зарплата медработников на 1.5-4 ставки, а реальная зарплата не дотягивает до МРОТ. Дорожные карты не исполняются. Форум медработников Псковской области, инициированный профсоюзной стороной, в котором принимали участие представители органов власти и облздрава вопрос не решил. Призываем Вас обратить внимание на нашу проблему, молодые специалисты не едут в село из-за низкой зарплаты, у нас катастрофически не хватает специалистов и оставшиеся (в основном пенсионного или предпенсионного возраста) вынуждены работать за троих. Считаю, что жители нашего посёлка тоже имеют право на качественную и своевременную медпомощь, но в данных условиях это не возможно!»

Напомним, что 21 декабря 2017 года трудовой коллектив Дедовичской районной больницы направил открытое письмо в адрес врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В своем обращении медики просили помочь больнице погасить кредиторскую задолженность в размере 15 миллионов рублей. Также они обращали внимание врио губернатора на то, что в отношении работников здравоохранения фактически не выполняются майские указы президента: «из-за нехватки медработников врачи и медсестры больницы работают на 2-3 ставки, и соответственно средняя заработная плата достигает среднего уровня по региону. По факту получается, чтобы получить достойную зарплату врач вынужден буквально жить в больнице и работать на износ».

На обращение трудового коллектива больницы ответил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов. В ответе Игорь Потапов сообщил, что исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Относительно кредиторской задолженности больницы председатель облздрава указал: «При формировании кредиторской задолженности в результате непредставления (неполного представления) бюджетом области в текущем финансовом году субсидий на выполнение государственного задания при его выполнении учреждениями, субсидий на иные цели при выполнении учреждениями соответствующих мероприятий, в следующем финансовом году бюджетные ассигнования областного бюджета будут предоставлены бюджетным учреждениям на недофинансированную сумму для погашения задолженности по принятым обязательствам. Относительно погашения обязательств учреждений, принятых не за счет средств областного бюджета и (или) при превышении показателей планов финансово-хозяйственной деятельности, обязанность бюджета области по финансированию не возникает».