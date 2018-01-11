Общество

Уличное освещение по ул. Ленина в Пскове восстанавливается по временной схеме

Уличное освещение по ул. Ленина в Пскове восстанавливается по временной схеме. Как сообщили в Управлении городского хозяйства (УГХ) администрации города, уже выявлено и переключено таким образом три участка кабельных линий на этой улице, ведется работа по выявлению очередного неисправного отрезка. Планируется, что сегодня вся работа будет завершена.

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Основная причина неисправности - выход из строя подземных кабельных линий. Более конкретно её установить можно будет только после вскрытия проблемного участка при проведении земельных работ в надлежащих погодных условиях.

В УГХ подчеркнули, что все затраты на восстановительные работы возьмет на себя подрядная организация, занимавшаяся реконструкцией улицы Ленина, в рамках своих гарантийных обязательств.