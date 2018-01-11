Общество

Александр Котов: Прокуратура зачастую становится последней инстанцией для ищущих справедливости

Прокуратура зачастую становится последней инстанцией для людей, которые ищут справедливости. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе торжественного заседания, посвященного празднованию 296-ой годовщины со дня образования Российской прокуратуры, высказал спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Он поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником от имени регионального парламента.

Председатель Собрания подчеркнул, что своевременная и бескомпромиссная реакция на беззаконие в любом проявлении повышает доверие к органам власти. Именно с этой задачей успешно справляется прокуратура, считает Александр Котов.

Он поблагодарил прокурора области Сергея Белова за тесное взаимодействие ведомства с законодательными и представительными органами власти, что позволяет принимать качественные и не противоречащие российскому законодательству законопроекты. Александр Котов напомнил, что прокуратура является субъектом законодательной инициативы и активно пользуется этим правом.

Спикер Собрания выразил надежду на дальнейшую совместную работу в конструктивном ключе, пожелав прокурорам успехов в выполнении профессиональных задач.