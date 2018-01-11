Общество

Мониторинг ОНФ показал, что большинство опрошенных школьников считают себя патриотами

Современные школьники неравнодушны к происходящему в стране, они готовы активно участвовать в общественной и политической жизни, и многие ждут такой возможности от школы. К таким выводам пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по результатам опроса школьников в регионах. Как отмечают эксперты ОНФ, необходимо продолжать поиски новых форм гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы дети смогли достичь высоких результатов, были готовы к продолжению образования и к самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях.

Результаты мониторинга, проведенного ОНФ в ноябре прошлого года при участии более 1,3 тыс. учащихся в возрасте от 13 до 18 лет из 81 субъекта РФ, показали, что почти 22% опрошенных внимательно следят за тем, что происходит в стране, еще около 21% указали, что следят за развитием событий в целом. Около 13% респондентов сообщили, что знают о происходящем преимущественно по громким скандалам с арестами, коррупцией, резонансным заявлениям чиновников и бизнесменов. Случайно узнают новости или обращают внимание, когда об этом говорят вокруг, более 22%.

Как показал опрос, патриотами считают себя 72% опрошенных школьников. Они отметили, что патриотизм для них проявляется прежде всего в любви к своей стране, гордости за нее (75% от общего числа назвавших себя патриотами), в знании истории, гимна (56%), в готовности защищать Родину (49%), в сохранении исторической памяти, участии в памятных мероприятиях (25%), в воспитании патриотизма в своих детях (23%), в нежелании уезжать из России (19%), в поддержке российских спортсменов, деятелей культуры (18%), в проявлении активной гражданской позиции в конкретных делах (15,5%).

Многие так прокомментировали свои ответы: «Для меня патриот не тот, кто гордится своей страной, отечественной продукцией и считает, что она лучше всех, а тот, кто желает, чтобы в стране стало лучше, но при этом не закрывает глаза на недостатки своей страны, он хочет, чтобы их не стало» (15-летний школьник из Подольска Московской области), «Когда не просто критикуешь страну, а стараешься сделать ее лучше в тех сферах, в которых можешь» (16-летняя ученица школы из Москвы), «Стремление как можно больше улучшить свою страну, а не «любить ее такой, какая она есть» (17-летняя ученица школы из Волгограда).

«Молодежь считает, что патриотизм - это в первую очередь гордость за свою страну. Именно поэтому так важны встречи с людьми, которые заслужили уважение в обществе, которые ежедневно доказывают свою позицию и рассказывают о том, какой сложный выбор им приходится делать, помогают молодому поколению увидеть, что им есть чем гордиться», - считает член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

По ее мнению, молодым людям важно принимать участие в решении серьезных вопросов. При этом с детьми зачастую не говорят о процессах, которые происходят в производстве, науке, геополитике, о том, как происходит принятие решений в этих сферах. Можно и нужно обсуждать социально-экономическую ситуацию в стране. «Для этого необходимо создавать пространства для детей, где они могут участвовать в дискуссиях на актуальные темы, отстаивать свою точку зрения. Успешность этих мероприятий во многом зависит от участия в них взрослых, которые на своем примере покажут, что значит нести ответственность перед своей страной», - сказала Духанина.

Народный фронт уже ведет системную работу по организации воспитательных и образовательных акций в школе. В регионах активно реализуются основные патриотические проекты и акции ОНФ «Урок Победы - Бессмертный полк», «Имя героя - школе» и «Сохрани Вечные огни», которые нацелены на просвещение молодежи в области военной истории страны, региона и народа. По инициативе Народного фронта в школах страны 1 сентября прошел урок «Россия, устремленная в будущее». В акции ОНФ приняли участие Герои Советского Союза и России, известные спортсмены, представители органов власти. Они поделились с ребятами своим жизненным опытом и секретами успеха. Сами школьники главными авторитетами для себя называют актеров, представителей искусства и культуры (18%). Для 11% такими образцами являются спортсмены, для 6% - ученые, для 4% - политики. Еще около 6% назвали авторитетами друзей и одноклассников, 5% - своих педагогов, а почти 18% - членов своей семьи.

«Акции Народного фронта показали, что, если подходить к таким встречам неформально, найти по-настоящему увлекающие ребят темы, интересных героев, сделать их не пассивными слушателями, а участниками, - школьники очень живо откликаются. Важно при этом не просто воспроизводить традиционные формы патриотического воспитания, но и добавлять новое содержание, новые технологии», - убеждена Духанина.

Стоит отметить, что почти треть опрошенных не видят авторитетов ни в медийной среде, ни рядом с собой. Информацию о политической, экономической жизни страны большинство школьников берут из соцсетей и телевидения (по 60%), 47% - из новостных порталов, 25% - узнают от родственников и друзей, по 23% указали в качестве источников родителей и школу, более 14% - газеты и журналы, 8% - радио.

В выражении гражданской позиции школьники отдают предпочтение конкретным делам: 30% уже состоят в органах школьного самоуправления, еще 18% хотели бы присоединиться к этой деятельности; 26% занимаются волонтерской деятельность, 27% планируют вступить в ряды волонтеров; 17% ребят участвовали в работе молодежных парламентов и советов, еще 17% хотели бы получить такой опыт; 12% участвовали в проектах общественных организаций. Наименее популярной активностью оказались акции протеста - в них принимали участие 9% опрошенных.

«Принимая участие в молодежных форумах, патриотических конкурсах и акциях, ребята не только учатся быть гражданами своей страны, но и понимают, что могут повлиять на жизнь общества, в котором живут. Сегодня педагогическому обществу, родителям и органам власти необходимо продолжать поиски новых форм гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. Только благодаря их эффективному партнерскому взаимодействию дети смогут достичь высоких результатов, будут готовы к продолжению образования и к самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях», - заключила Духанина.