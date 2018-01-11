Общество

Профессиональных успехов, здоровья и благополучия пожелал Михаил Ведерников работникам прокуратуры

Профессиональных успехов, здоровья и благополучия пожелал врио губернатора Михаил Ведерников работникам прокуратуры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, приветственный адрес от главы региона в ходе торжественного заседания, посвященного празднованию 296-ой годовщины со дня образования Российской прокуратуры, озвучил заместитель губернатора Николай Цветков.

«Уважаемый Сергей Дмитриевич, уважаемые ветераны службы, сотрудники прокуратуры, примите искренние поздравления с праздником. Почти три века прокурорская служба стоит на страже законных прав и свобод нашей страны, обеспечивает защиту граждан, является гарантом правосудия. Сергей Дмитриевич, под вашим руководством ведется надзор за соблюдением положений Конституции Российской Федерации. Отдельные слова благодарности ветеранам службы, которые внесли свой вклад в становление независимой России, стали примером для своих преемников, заложили основы честной службы», - говорится в приветственном адресе.

Беззаветное служение закону и беспристрастность при принятии решений назвал главными принципами работы прокуратуры федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Он пожелал виновникам торжества оптимизма и твердости.

С праздником прокуроров поздравляют руководители силовых ведомств региона, судейского сообщества, исполнительных органов власти.