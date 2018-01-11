Общество

Учебные заведения МВД России ждут псковичей

Полиция сообщает о порядке поступления и обучения в образовательных организациях системы МВД России. УМВД России по Псковской области в 2018 году осуществляет отбор и направление граждан для очного обучения в образовательных организациях МВД России, с последующим трудоустройством в органах внутренних дел.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на обучение направляются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Обучение происходит за счёт средств федерального бюджета. На курсантов и слушателей ВУЗов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД. Поступление на обучение является одновременным поступлением на службы в ОВД.

На период обучения курсанты обеспечиваются:

- бесплатным питанием;

- форменным обмундированием;

- денежным довольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в месяц в зависимости от курса обучения и успеваемости).

В период обучения курсантам предоставляется:

- бесплатное место в общежитии;

- ежегодные оплачиваемые отпуска.

Обучение в образовательных организациях системы МВД России дает молодым людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. По завершении обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

В 2018 году набор на обучение осуществляется в следующих образовательных организациях по следующим специальностям:

В Санкт-Петербургском университете МВД России по специальностям:

«правовое обеспечение национальной безопасности» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений следствия и дознания;

«правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска, УУП и ПДН, ГИБДД;

«судебная экспертиза» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ЭКЦ.

В Калининградском филиале Санкт-Петербургского университета МВД России:

«правовое обеспечение национальной безопасности» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений следствия и дознания;

«правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска, УУП и ПДН, ГИБДД.

В Орловском юридическом институте МВД России - «правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ГИБДД.

В Воронежском институте МВД России – «компьютерная безопасность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ЦИТСиЗИ.

Кандидат, желающий поступить на обучение, в январе – марте года поступления, обращается в кадровое подразделение органа внутренних дел по месту постоянной регистрации для написания заявления и оформления личного дела. Полный перечень необходимых для оформления документов представляется в комплектующем органе.

Профессиональный отбор кандидатов при поступления на обучение проводится в два этапа. Первый этап профессионального отбора проводят комплектующие органы внутренних по месту постоянной регистрации кандидатов на обучение. Он в себя включает:

предварительное изучение;

предварительное медицинское освидетельствование (военно-врачебную экспертизу), комплексное психодиагностическое обследование в центрах психологической диагностики, сдачи испытаний по общей и физической подготовленности.

Предварительное изучение кандидатов на учебу в образовательные учреждения МВД России организуется руководителем структурного подразделения органа внутренних дел (руководителем кадрового аппарата), в котором предполагается использовать кандидата.

В процессе предварительного изучения кандидата в случае необходимости также проводится беседа с родителями, женой (мужем) кандидата. Обращается внимание кандидата и его родственников на характер будущей деятельности, условия службы в органах внутренних дел в целом и в конкретном структурном подразделении. Они информируются о гарантиях и компенсациях, установленных законодательством для сотрудников органов внутренних дел.

При поступлении на очную форму обучения в кадровый аппарат соответствующего органа внутренних дел кандидатом лично предоставляются:

заявление о направлении на обучение в образовательную организацию системы МВД России (по установленной форме);

паспорт гражданина Российской Федерации;

свидетельства о рождении, браке и о рождении детей (при наличии);

собственноручно заполненная и подписанная анкета по установленной форме;

собственноручно написанная автобиография;

документ государственного образца об образовании;

справка о текущей успеваемости (для учащихся) на момент представления документов;

характеристика с последнего места работы (учёбы), а также по месту жительства;

документы воинского учёта - для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

трудовая книжка, за исключением случаев, если служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, либо если трудовая книжка утрачена, или копия трудовой книжки, если гражданин на момент изучения его документов работает по трудовому договору;

уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством Российской Федерации;

документы, подтверждающие особые права при поступлении в образовательную организацию или их заверенные копии;

согласие, выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, и проверкой достоверности сообщённых гражданином сведений;

согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных гражданина в целях изучения возможности приёма его на службу в органы внутренних дел;

по три личные фотографии размером 3x4 и 4х6 см, одна фотография размером 9x12 см без уголка.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, могут быть затребованы и иные документы (например, справка о составе семьи, справка о характеристике жилого помещения и др.).

Подробнее об условиях приёма и обучения в образовательных организациях можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Псковской области, расположенном в сети интернет по адресу http://www.60.mvd.ru (в разделе служба → учебные заведения), а также в разделе «Абитуриентам», «Поступление» на следующих официальных сайтах: