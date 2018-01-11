Общество

Путин поручил полпреду в СЗФО нацеливать местные власти на решение таких проблем как аварийный фонд и очереди в школах

Президент России Владимир Путин поручил своему полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову нацеливать муниципальные и региональные власти на решение существующих проблем, таких как расселение аварийного фонда, ликвидация второй очереди в школах, ликвидация задолженности по зарплате в коммерческих структурах, пишет «Интерфакс».

«Главное, чтобы все региональные команды, как я уже говорил, работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали», - сказал он на встрече с А.Бегловым.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что имеющихся проблем даже больше, чем было озвучено полпредом.

«Но я очень рассчитываю на то, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти - муниципальные, региональные - на решение этих вопросов», - заметил в связи с этим В.Путин.

В свою очередь, А.Беглов на встрече с президентом доложил ему о решении стоящих перед регионом задач.

В частности, говоря о задолженности по зарплате, он сказал, что в госструктурах и органах местного самоуправления, а также у военных нарушений в этом плане нет.

«Коммерческие структуры на сегодняшний день имеют задолженности. Поэтому совместно с прокуратурой по вашему поручению мы держим этот вопрос на контроле. Есть определенные подвижки, но над этим вопросом будем ещё работать, я вам буду докладывать», - продолжил он.

Говоря о создании мест в детских садах для детей от трех до семи лет, А.Беглов отметил, что в течение первого полугодия 2018 года этот вопрос будет полностью решен.

«Что касается школ, второй смены. Думаю, что в течение 2018 года мы постараемся полностью эту проблему закрыть», - добавил он.

Полпред также рассказал о строительстве перинатальных центров на Северо-Западе.

«Четыре перинатальных центра на Северо-Западе. Там есть отставания, есть определенные нарушения сроков. Я взял этот вопрос в соответствии с вашим поручением на личный контроль», - заявил он.