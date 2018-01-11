Общество

О пожарной безопасности в быту поговорили с жителями Плюссы

12 января сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с главой ГП «Плюсса» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории п. Плюсса Плюсского района в рамках профилактической операции «Отопительный сезон» проведено мероприятие на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведено собрание граждан, по дворовые обходы домовладений, в том числе с печным отоплением.

В рамках проведенных мероприятий проведены противопожарные инструктажи, распространены листовки на противопожарную тематику. Сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров и гибели людей.