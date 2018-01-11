Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Вспомнить все!
напрасные слова
Отпечаталось в сердце
Политические итоги 2017 года
100 п$ковских миллион€ров
Информационные стенды таблички, вывески
Тяжелое начало сложного года
конкурс «Моя мама - самая красивая»
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 11.01.2018 18:2324 Две трети читателей ПЛН не ждут ничего хорошего от 2018 года 12.01.2018 20:370 Лиса разгуливала по Великим Лукам. ВИДЕО 12.01.2018 20:230 Псковская таможня выходит на новый уровень контроля за соблюдением запретов и ограничений на ввоз и оборот отдельных категорий товаров 12.01.2018 20:154 67% россиян точно придут на выборы президента РФ - ВЦИОМ 12.01.2018 19:4425 «Акценты» Донецкого: Битое стекло для собак и конный PR-патруль на улицах Пскова 12.01.2018 19:030 В организации и проведении более 140 мероприятий поучаствовали в прошлом году псковские активисты проекта «Историческая память»
Самое популярное 11.01.2018 19:1013 В Пскове ищут свидетелей предновогоднего ДТП, в котором погибли трое молодых людей 11.01.2018 21:5329 Солдат разогревал еду и сжег БТР за 28 млн рублей. ВИДЕО 12.01.2018 10:330 В Пскове появилась крупная фирма-перевозчик по маршруту Псков – Петербург 12.01.2018 14:507 На АЗС в Великолукском районе волк напал на человека 11.01.2018 17:478 Неверно названный пин-код стоил жизни жителю Великих Лук
 
Общество

О пожарной безопасности в быту поговорили с жителями Плюссы

12.01.2018 17:25|ПсковКомментариев: 0

12 января сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с главой ГП «Плюсса» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории п. Плюсса Плюсского района в рамках профилактической операции «Отопительный сезон» проведено мероприятие на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведено собрание граждан, по дворовые обходы домовладений, в том числе с печным отоплением.

В рамках проведенных мероприятий проведены противопожарные инструктажи, распространены листовки на противопожарную тематику. Сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров и гибели людей. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Собираетесь ли вы отмечать Старый Новый год?
В опросе приняло участие 422 человека
Лента новостей
Последние новости
12.01.2018, 20:490 По просьбе Псковской области РЖД передаст в ведение муниципалитетов детские сады в Дно и Великих Луках 12.01.2018, 20:420 В Пскове готовится к реставрации церковь Косьмы и Дамиана с Примостья 12.01.2018, 20:370 Лиса разгуливала по Великим Лукам. ВИДЕО 12.01.2018, 20:230 Псковская таможня выходит на новый уровень контроля за соблюдением запретов и ограничений на ввоз и оборот отдельных категорий товаров
12.01.2018, 20:155 67% россиян точно придут на выборы президента РФ - ВЦИОМ 12.01.2018, 20:0026 Судя по объемам денежных средств, потраченных на уборку дорог, наши улицы намываются до дыр – Олег Брячак 12.01.2018, 19:4426 «Акценты» Донецкого: Битое стекло для собак и конный PR-патруль на улицах Пскова 12.01.2018, 19:300 Водителя автобуса, съехавшего в подземный переход, отправили под домашний арест
12.01.2018, 19:1812 Назван лучший фильм 2017 года 12.01.2018, 19:030 В организации и проведении более 140 мероприятий поучаствовали в прошлом году псковские активисты проекта «Историческая память» 12.01.2018, 18:501 Непоседливый заяц попал под «прицел» фотоловушки Полистовского заповедника 12.01.2018, 18:370 Свыше 150 несанкционированных свалок ликвидировано в Пскове в прошлом году
12.01.2018, 18:305 Интерактив: Чтобы понять, кто вас окружает, нужно оказаться беспомощным... 12.01.2018, 18:220 Сборная России стала третьей в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону 12.01.2018, 18:130 Около 71 тыс. обращений поступило в ЕДДС Пскова за 2017 год 12.01.2018, 18:080 Учебные заведения МВД России ждут псковичей
12.01.2018, 17:561 На Старый Новый год в Псковской области будет морозно 12.01.2018, 17:502 В Пскове заливают катки 12.01.2018, 17:434 Фотофакт: Как бы без ноги не остаться 12.01.2018, 17:392 Жилой дом в Печорах попал в печальную статистику мониторинга программы переселения из аварийного жилья
12.01.2018, 17:250 О пожарной безопасности в быту поговорили с жителями Плюссы 12.01.2018, 17:035 Выходцев из стран Юго-Восточной Азии задержали на границе в Печорском районе 12.01.2018, 16:531 Путин поручил полпреду в СЗФО нацеливать местные власти на решение таких проблем как аварийный фонд и очереди в школах 12.01.2018, 16:458 Криптохайп
12.01.2018, 16:372 Рома Рябцев. От этно-фолка до зубодробительного хард-рока 12.01.2018, 16:361 Журнал «Esquire» пополнил фонды Центральной городской библиотеки на Конной 12.01.2018, 16:200 Профессиональных успехов, здоровья и благополучия пожелал Михаил Ведерников работникам прокуратуры 12.01.2018, 16:163 Мониторинг ОНФ показал, что большинство опрошенных школьников считают себя патриотами
12.01.2018, 16:120 «Притяжение» Бондарчука 18 января выйдет в широкий прокат в Великобритании и Ирландии 12.01.2018, 16:034 Александр Котов: Прокуратура зачастую становится последней инстанцией для ищущих справедливости 12.01.2018, 15:541 Легенды хоккея 3 февраля сыграют на псковском льду 12.01.2018, 15:277 Сергей Белов: Профессия прокурора уникальна, это особый путь в жизни
12.01.2018, 15:181 СКР: Водителю автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве, предъявлено обвинение в нарушении ПДД 12.01.2018, 15:140 В клиентских службах Пскова принимают заявления на получение ежемесячной выплаты из средств маткапитала 12.01.2018, 15:073 Уличное освещение по ул. Ленина в Пскове восстанавливается по временной схеме 12.01.2018, 15:004 Премьер Медведев ожидает, что проектное управление госпрограмм позволит эффективнее расходовать средства бюджета
12.01.2018, 14:507 На АЗС в Великолукском районе волк напал на человека 12.01.2018, 14:419 Председатель профсоюзной первички Дедовичской больницы обратилась к Ольге Голодец по поводу зарплаты 12.01.2018, 14:390 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Инженерной 12.01.2018, 14:351 ОНФ призывает глав регионов взять на личный контроль решение проблемы «нового аварийного жилья»
12.01.2018, 14:320 «Урбаноиды»: О городских праздниках. ВИДЕО 12.01.2018, 14:253 Перинатальный центр в Пскове находится на завершающей стадии строительства 12.01.2018, 14:150 На Рижском проспекте задержали псковича, который похитил из магазина спиртное 12.01.2018, 14:150 Прокуратура выявила сайт с объявлениями о продаже дипломов Великолукского филиала Петербургского университета путей сообщения
12.01.2018, 14:034 Электронная библиотека «Псковиана» пополнилась уникальным документом 12.01.2018, 13:590 Псковские фехтовальщики успешно выступили на Всероссийском турнире в Выборге 12.01.2018, 13:552 Пенсионеры Псковской области могут получить телефонные консультации по материалам выплатного дела 12.01.2018, 13:420 Государственная инспекция труда в Псковской области в 2018 году проведет плановую проверку 135 организаций
12.01.2018, 13:370 Фотовыставка «Улицы моих Великих Лук» станет подарком к юбилейной дате для жителей города 12.01.2018, 13:290 В Новосокольнической дистанции пути ртутьсодержащие лампы хранили с нарушением экологического законодательства 12.01.2018, 13:217 В Пскове собирали подписи за одного кандидата в президенты РФ под видом другого 12.01.2018, 13:130 Великолучан приглашают принять участие в флешмобе к 80-летию Владимира Высоцкого
12.01.2018, 13:111 Выдающийся российский пианист Мирослав Култышев впервые выступит в Пскове 12.01.2018, 13:092 Игра на выживание: продукты на остров Залита привозили в последний раз в прошлом году 12.01.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды» 12.01.2018, 13:012 Потребление электроэнергии в Псковской области по итогам 2017 года увеличилось на 0,5%
12.01.2018, 12:549 Внешнее управление Псковской типографией будет отменено 12.01.2018, 12:489 В общественных приемных «Единой России» в Пскове и Великих Луках пройдет сбор подписей в поддержку Путина 12.01.2018, 12:380 В подозрительной коробке в школе №17 в Пскове ничего опасного не обнаружено 12.01.2018, 12:355 Псковская областная типография выходит из состояния банкротства
12.01.2018, 12:314 Интерактив: Луна или поле боя? 12.01.2018, 12:234 В Псковской области продолжается сбор средств на операцию юной великолучанке Лилиане Пирожковой 12.01.2018, 12:200 200 человек эвакуировали из школы №17 в Любятово из-за сообщения о подозрительной коробке 12.01.2018, 12:142 Власти Псковской области направят на развитие сельхозкооперации более 25 млн рублей
12.01.2018, 12:005 Режиссер «Отелло»: Станиславского никто не отменял! 12.01.2018, 11:5817 В России создают новую тяжелую огнеметную систему 12.01.2018, 11:550 Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения вошел в координационный совет по применению профстандартов на предприятиях ЖКХ 12.01.2018, 11:430 Об организации городских праздников пойдет речь в новом выпуске «Урбаноидов»
12.01.2018, 11:415 Температура в пушкиногорских домах соответствует норме, выяснила комиссия 12.01.2018, 11:370 В прошлом году Росреестр провел более 1700 проверок земельного законодательства в Псковской области 12.01.2018, 11:205 Россияне потратили на празднование Нового года в среднем около 14 тысяч рублей 12.01.2018, 11:172 Колхоз «Россия» в Порховском районе задолжал работникам полмиллиона рублей
12.01.2018, 10:575 Все полигоны, на которые сегодня вывозится мусор из Пскова, прошли обследования - Александр Кузнецов 12.01.2018, 10:540 Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник 12.01.2018, 10:330 В Пскове появилась крупная фирма-перевозчик по маршруту Псков – Петербург 12.01.2018, 10:250 Псковичам предлагают ознакомиться с редкими материалами, раскрывающими историю становления прокуратуры
12.01.2018, 10:239 Эстония закупила девять беспилотников для использования на границе с Россией 12.01.2018, 10:100 Мошенница вымогала деньги у пожилой великолучанки в соцсети 12.01.2018, 10:1012 Александр Козловский отдаст свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина 12.01.2018, 10:050 В Великих Луках пройдет Международный турнир по баскетболу, посвященный 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
Александр Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
Марина Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru