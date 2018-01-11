Общество

Непоседливый заяц попал под «прицел» фотоловушки Полистовского заповедника

Непоседливый заяц попался в кадр одной из фотоловушек Полистовского заповедника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, заяц-беляк - достаточно крупное млекопитающее из семейства зайцеобразных. Обычный вид для Северной Европы, на территории России распространен от тундры на севере до окраин лесной зоны на юге, обитает и в Полистовском заповеднике и его охранной зоне.

Окраска зайца-беляка меняется в зависимости от сезона: летом он носит серо-бурую шубку, а зимой становится полностью белым (темными остаются только кончики ушей), благодаря чему отлично маскируется на снегу.



Питание зайца также зависит от сезона. В теплое время года заяц-беляк питается зелеными частями растений, иногда добавляя в рацион грибы, ягоды и хвощи, а зимой переходит на грубые корма - побеги и кору различных деревьев и кустарников.