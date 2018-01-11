Общество

«Акценты» Донецкого: Битое стекло для собак и конный PR-патруль на улицах Пскова

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Собачникам на заметку. Жители Пскова дошли до того, что готовы защищать зеленые насаждения битым стеклом.

«Ряженые» казаки на улицах города. Самодеятельный конный патруль вызвал негативную реакцию властей.

Первая неделя нового года для большинства жителей России проходит под отупляющим воздействием выпивки, обжорства и телевидения, и только выход в трудовые будни постепенно заставляет население как-то прийти в себя, да и то не сразу. Не обошлось без трагедий — жизнь есть жизнь, но в целом страна пребывала в привычном новогоднем анабиозе. Обычно Россия возвращается в рабочий ритм после празднования Старого Нового года, странного обычая, после которого можно наконец выключать иллюминацию и выкидывать осыпавшиеся ели на мусорку, а искусственные — прятать в ящик с елочными украшениями.

Если сделать короткую выборку новостей, то за время каникул мы лениво узнали о минометном обстреле российской авиабазы в сирийском Хмеймиме, об «атаке дронов» на нее же, о гражданских волнениях в Иране, о начале сбора подписей за самовыдвиженца Путина и о том, что на улице Ленина в Пскове упал фонарь, сфотографированный врио губернатора Ведерниковым. Сити-менеджер Пскова Братчиков продолжал формировать команду, глава города Цецерский, проводил координационное совещание, принимал граждан и гулял по пересеченной местности с палками, мусор вывозился на отдаленные от областного центра свалки, некоторые люди продолжали чудить.

Об одном из таких «чудачеств» (на букву «м») рассказала собачница Ольга в рубрике «Интерактив» на сайте Псковской Ленты Новостей. Возле дома 77-а по улице Юбилейной некий житель посадил сосенку, а потом посыпал дорожку вокруг деревца битым бутылочным стеклом. «Это полнейший идиотизм! - Возмутилась собачница в своем обращении «городу и миру». - Собрала все эти осколки, килограмм пять, наверное. <...> А потом что? Капканы будет расставлять? Отравой посыпать? <...> Пожелание к владельцам собак - будьте внимательны и убирайте за своими питомцами! А идиотам - место в психушке, а не среди нормальных людей».

На форуме ПЛН тут же с переходом на анонимные личности вспыхнула жаркая дискуссия между владельцами и ненавистниками собак. Спор старый и безнадежный, поскольку понять друг друга собачники и прочие жители просто не в состоянии. И вроде не идиоты, но собачников, как я заметил, их дерьмо нисколько не смущает. Еще и отговорок с сотню найдут, и обвинят соседей, что те гадят гораздо больше их любимцев, так что, - теперь соседей отстреливать?

Первое послание псковички было опубликовано 8-го января, а уже 9-го Ольга оставила второе: «Не прошло и суток, опять возле дома 77-а на улице Юбилейной «аккуратным» кругом выложены битые стекла вокруг маленькой сосны, которая и так огорожена палками и пленкой. Хотелось бы посмотреть на этого идиота - мужчина или женщина? В каком возрасте приходит маразм?».

Пока Ольга ищет неадекватного соседа или соседку, зададимся отнюдь не праздным вопросом: что происходит с жителями славного города Пскова? Конечно, беспрерывно гадящие на тротуарах и газонах собаки многих достали, но с битым стеклом - явный перебор. Тут ведь не только собаки могут пострадать, но и люди, в том числе и дети. Они-то чем виноваты перед неизвестным нам «защитником» сосенки?

Кто-то скажет, что инцидент не более, чем обычный коммунальный конфликт на бытовой почве, коих множество, и которых объективно избежать нельзя: дома многоквартирные, люди разные, встречаются и с «чудинкой», а иногда и прямо сумасшедшие. И да - бывают в маразме. Что ж тут поделать, таковы реалии любого «человейника». Надо решать проблемы по мере их поступления. В данном же случае необходимо обратиться к участковому полицейскому, даст совет разумный человек.

Все правильно. Только вот решит ли обращение в полицию проблему? С собачьим дерьмом - вряд ли, а ведь именно безответственное поведение собачников спровоцировало эксцесс. С толченным стеклом - все зависит от конкретных обстоятельств. Возможно, полицейские или те же соседи «вычислят» незадачливого «догхантера», и для установления спокойствия хватит профилактической беседы.

А вот беседы с собачниками, как показывает опыт, повторюсь, совершенно бесполезны. Ольга пишет, что сама она за своим питомцем убирает. Поверим на слово. Но в том-то и беда, что 99% псковских собачников считают вполне естественным и нормальным, что их собаки гадят где ни попадя. Замечания им делать бесполезно и себе дороже.

Что, так и будем купаться в собачьем дерьме, доходя до маразмов с битым стеклом? Объявим гибридную войну между собачниками и родителями маленьких детей, которые объективно больше всех страдают от наглости владельцев высокопородных псин и дворняг? Законы соответствующие, как мы знаем, есть, достаточно порыться в интернете, но они, как обычно на Руси, компенсируются тотальным несоблюдением.

И все-таки. У нас имеется Псковская городская Дума, к тому же - в новом составе. Быть может, недавно избранные депутаты отвлекутся от благих пожеланий и наконец задумаются всерьез о том, как решить проблему с собачьим дерьмом? На зарубежный опыт, на Парижи всякие, ссылаться не надо. Нам необходимо устроить действительно комфортную среду в своем собственном городе.

Ладно, если запретить собак в городе нельзя, так может начислить драконовские штрафы в рамках административного кодекса? Ввести специальную «полицию нравов» с настоящими полномочиями. Поймали владельца с гадящим псом, зафиксировали на фото, составили протокол, комиссия присудила штраф тысяч на пять-шесть рублей. Представляете, какой бы был гешефт в текущий бюджет города!

Это я, понятно, фантазирую, но зачем нам нужны народные избранники, если они не способны реализовать «хотелки» жителей? А ведь как минимум половина горожан как раз хочет, и очень хочет, решить проблему с собачьим дерьмом. И многие готовы действовать партизанскими методами - битым стеклом и отравой. Так может, не будем доводить людей до греха?

Но что там собачье дерьмо, если власти и правоохранители который год не могут решить проблему с лошадиным навозом в центре города? А если быть более точным, с незаконным предпринимательством так называемых лошадниц, «пользующих» Детский парк, как говорится, «и в хвост, и в гриву». Многие родители, приведшие своих детей на фестиваль светошариков 7 января, в православное Рождество, были буквально ошеломлены и обескуражены тем беспредельным во всех смыслах «цирком с конями», который устроили лошадницы в толпе детей и взрослых. Воистину «смешались люди, кони», и остается только удивляться и радоваться, что никого из детей в праздничной давке вроде бы не пришибли. А если бы случилась беда?

Между тем, за три дня до Рождества, 4 января, спортсмены-конники Псковского ипподрома, нарядившись в казачью форму, в рамках якобы «гражданской инициативы», вышли на конное патрулирование парковых зон города. Как сообщила Псковская Лента Новостей, конный разъезд составили представители Атаманского правления Западного казачьего резерва: атаман резерва Вадим Азарьев, атаман «Псковского Казачьего Округа», войсковой старшина Пахом Шадчин, командир конной сотни, есаул Ксения Холщевникова, та самая, которая прошедшим летом активно конфликтовала (как в «реале», так и в «онлайне») с работницей аппарата Псковской городской Думы Анной Удовенко.

Постфактум городские власти отреагировали достаточно четко: конное патрулирование улиц Пскова силами казаков не согласовывалось с УМВД города, а, стало быть, находится вне правового поля. Об этом на общегородском совещании сообщил начальник УМВД Пскова Сергей Сурин, отвечая на вопрос сити-менеджера Братчикова о том, насколько законна инициатива казаков. «Конная полиция не согласовалась. Никаких разрешений и санкций не давалось, - констатировал главный полицейский города. - Для Пскова конное патрулирование на данном этапе невозможно при всем уважении к коллегам, которые хотят это сделать».

Казаки, разумеется, не согласились, и в местных медиа возникло нечто вроде юридического диспута: можно выезжать лошадникам в дозор по городу, или нет? Власти говорят «нет», казаки настаивают, что «да». Для меня же очевидно, что случившийся конный патруль не что иное как обычная «PR-акция», показуха, рассчитанная на наивных любдей.

Хитровывернутые лошадницы решили взять мэрию «не мытьем, так кАтаньем». Вернее, катанием на лошадках, да еще, как сами декларировали в Фейсбуке, с антивандальными целями. Якобы выехали не просто так, а ловить вандалов. При этом любому вменяемому горожанину понятно, что вандалы творят свои мерзкие дела под покровом тьмы, глубоко за полночь, а ряженые казаки выехали в дозор среди бела дня. Так кого они решили поймать? Старушку, спотыкающуюся им навстречу по тропинке?

«Тема вандалов в Пскове как никогда актуальна, так почему бы не использовать и её», - видимо, подумали лошадницы. Убежден, подобными выездами на лошадях в центр города проблему вандализма в Пскове не решишь, а вот лично я поостерегся бы встречи на узкой дорожке как раз с этим самыми конными патрулями. Не «всадники Апокалиписа», конечно, но и приятного от встречи кентаврами, гарцующими по пешеходным зонам, тоже мало. Почитайте старые, дореволюционные газеты, и вы наткнетесь на массу сообщений, как та или иная лошадь сбила пешехода (часто со смертельным исходом).

Люди с ипподрома по какому-то недоразумению убеждены, что жители Пскова, только завидев их конный патруль в перспективе улиц, почему-то должны несказанно обрадоваться. Так вот, должен их разочаровать. Это - далеко не так. Для поимки вандалов они бесполезны (что бы они сейчас нам лукаво не втирали в своих прямых эфирах), а вот напугать прохожих - вполне могут. Не будем рассматривать более печальные варианты - типа «сбить», «нанести травму», «покалечить».

Ко всему прочему, вы уж извините, но у казаков в нашей стране не самая лучшая репутация в историческом плане. Кто хлестал нагайками и топтал копытами протестующих рабочих и крестьян в годы царизма? Все это было давно, но в памяти народной хранится надежно. Да и современные ряженые казаки не отличаются демократизмом, а часто выступают в роли махровых «черносотенцев».

Наши, псковские, еще тихие, а вспомним инциденты на юге России. Тут надо понимать, что все эти «казачьи реестры» - всего лишь общественные организации, то есть, опять же, «ряженые», присвоившие себе функцию расправы над неугодными гражданами. Вспомним хотя бы известный инцидент с «Пусси Райот» в олимпийском Сочи. Идеология идеологией, но и коммерческие интересы казакам тоже не чужды. Причем не важно, от кого исходит заказ, от каких-то идеологических организаций, громящих штабы оппозиционеров, или от каких-нибудь фирмачей.

В Пскове, увы, происходит нечто похожее. Схлестнулись порядок в лице власти и сугубо коммерческие интересы. Именно поэтому конный «PR-патруль» и выглядит откровенной профанацией и лицемерием. Надеюсь, наши городские власти понимают это не хуже, чем напуганные «лошадиным беспределом» в Детском парке взрослые и дети. За сим прощаюсь.

Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий