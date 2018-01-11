Общество

67% россиян точно придут на выборы президента РФ - ВЦИОМ

67% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, заявляют, что точно придут на выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Еще 11% предполагают, что скорее примут участие в голосовании. Это следует из материалов ВЦИОМ, опубликованных в пятницу по результатам анализа опросов, передает ТАСС.

Согласно материалам ВЦИОМ, представленным на его сайте, 67% участников социсследования заявили, что точно примут участие в предстоящих выборах, еще 11% дали ответ «скорее приму».

Не намерены приходить на избирательные участки всего 6% респондентов: 3% проинформировали, что точно не примут участие в голосовании, еще 3% - что скорее не примут. 15% опрошенных ВЦИОМ россиян признались, что пока не определились в этом вопросе и примут решение ближе к выборам. Еще 1% затруднился с ответом.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 15-17 декабря прошлого года уровень декларируемой явки на выборах главы государства составлял 70% - столько опрошенных россиян заявили, что твердо намерены принять участие в голосовании, еще 11% говорили, что скорее придут на выборы.