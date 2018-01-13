Общество

День российской печати отмечается 13 января

Сегодня, 13 января, в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов - День российской печати. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости», сообщает «Календарь праздников». Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».



С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая - день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» - и переименован в День советской печати. Только в 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной - 13 января. Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литературной газеты».

По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 51 тысячи печатных изданий - это в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более половины наименований — это газеты, затем журналы, и лишь малая часть - другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий. Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.