Общество

Псковская таможня выходит на новый уровень контроля за соблюдением запретов и ограничений на ввоз и оборот отдельных категорий товаров

В Псковской таможне контроль за соблюдением запретов и ограничений на ввоз в Российскую Федерацию и оборот отдельных категорий товаров выходит на новый уровень.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева, в таможне создано подразделение для осуществления данного контроля с использованием мобильных комплексов.

Для укомплектования штата отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров 11 января 2018 года таможней объявлен конкурс на замещение вакантных должностей. Информация о конкурсе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://sztu.customs.ru, раздел «Кадровое обеспечение. Вакансии таможен и аппарата СЗТУ» и государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».

В распоряжение Псковской таможни поступило 3 специальных автомобиля для обеспечения работы мобильной группы, работающей по всей Псковской области, в том числе и вблизи российско-белорусской границы. Автомобили оборудованы современными техническими средствами контроля (автоматизированные рабочие места, средства защиты информации, связь, бесперебойное электропитание). В состав специального оборудования комплекса входит также управляемая ip-видеокамера наружного наблюдения. С помощью «начинки» автомобиля обеспечивается не только видеонаблюдение, но и осуществляются проверочные мероприятия. Мобильный комплекс на базе полноприводного автомобиля предназначен для выездной работы на транспортных магистралях.

Добавим, что за 2017 год мобильной группой Псковской таможни выявлено более 2 000 тонн товаров, на ввоз которых в России установлены запреты и ограничения.