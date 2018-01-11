Общество

Лиса разгуливала по Великим Лукам. ВИДЕО

В Великих Луках на улице Сибирцева горожане заметили лису. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, видео с диким животным разместили в соцсети на фоне многоэтажки. Жители обсуждают причины, по которым плутовка оказалась в городе.





Обычно это связано с поиском пропитания, а ученые считают, что приход дикого зверя к людям может быть связан с бешенством.

В последнее время случаев бешенства зверей в городе и Великолукском районе не зафиксировано. Насколько здорово животное, которое разгуливало по городу сегодня, неизвестно.