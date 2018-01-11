Общество

По просьбе Псковской области РЖД передаст в ведение муниципалитетов детские сады в Дно и Великих Луках

Рабочую встречу с начальником Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Владимиром Голоскоковым провел в пятницу, 12 января, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Главным вопросом встречи стала организация обслуживания населения региона железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2018 году. Михаил Ведерников подчеркнул, что доступность железнодорожного транспорта является приоритетной и социально значимой для Псковской области задачей. По итогам прошлого года у области накопилась задолженность перед пригородной пассажирской компанией в размере порядка 23 млн рублей, но, как отметил в ходе рабочей встречи врио губернатора, в первом полугодии она будет полностью погашена, сейчас идет подготовка графика выплат.

В качестве меры по совершенствованию обслуживания пассажиров врио губернатора также предложил создать сеть по продаже билетов на поезда по всей области, внедрить систему электронной продажи билетов. «Многие привыкли заранее планировать свои поездки, и для жителей нашей области было бы очень удобно забронировать электронный билет. Дополнительно мы со своей стороны могли бы организовать продажу билетов на поезда на автовокзалах и транспортно-пересадочных узлах», - сказал Михаил Ведерников.

Владимир Голоскоков положительно откликнулся на это предложение и заверил, что компания готова начать работу в этом направлении уже в этом году. Также участники встречи обсудили вопрос обновления подвижного состава и благоустройства привокзальных территорий, перспективы электрификации железной дороги по направлению Псков - Санкт-Петербурги развития ж/д сообщения между Псковом и Москвой.

Отдельное внимание было уделено вопросу развития транспортно-логистического узла в Псковской области на территории ОЭЗ «Моглино».

Начальник Октябрьской железной дороги также сообщил врио губернатора о том, что в ответ на обращение администрации Псковской области компания приняла решение передать два ведомственных детских сада - № 5 в Дно и № 6 в Великих Луках - в собственность муниципалитетов. Здания находятся в хорошем состоянии и теперь их смогут посещать не только дети работников железнодорожной компании, но и остальных горожан.