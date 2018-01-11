Общество

Призывников хотят обязать самим приходить в военкоматы за повесткой в армию

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий призывников самим приходить в военкоматы для получения повестки в армию. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, передает «Росбалт».

Согласно документу, вручать повестку можно будет не только лично, но и по почте - заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, когда за письмо распишется сам призывник, совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек.

Если повестка была вручена после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, то он обязывается явиться в военкомат в течение трех рабочих дней. А если повестка была вручена после окончания периода военного призыва, призывник должен будет явиться в военкомат не позднее дня начала следующего призыва на военную службу. Неявка призывника в военкомат по повестке будет считаться уклонением от военной службы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на «повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».