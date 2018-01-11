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Общество

Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

12.01.2018 21:32|ПсковКомментариев: 7

Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании, якобы произошедшем в 1993 году. Об этом сообщило в пятницу интернет-издание The Wrap со ссылкой на потерпевшую Регину Симонс, передает ТАСС.

По ее словам, она познакомилась с актером на съемках фильма «В смертельной опасности». Как рассказала пострадавшая, ей было 18, когда Сигал пригласил ее на вечеринку в его доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Однако когда она приехала на место, оказалось, что девушка - единственный гость актера. Потом Сигал отвел ее в комнату, после чего, по версии Симонс, и произошло предполагаемое изнасилование.

При этом более 10 женщин ранее уже обвинили актера в неподобающем поведении сексуального характера, однако Симонс первая, кто выступил с публичным обвинением в изнасиловании. В прошлом месяце она вместе с бывшей голландской моделью подала против Сигала заявление в полицию Лос-Анджелеса, добавляет издание.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета The New York Timesопубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что продюсер в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и Джеймса Франко, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

Источник: Псковская Лента Новостей
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