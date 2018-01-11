Общество

Уволен главврач Великолукской межрайонной больницы Игорь Залепа

В Великих Луках уволили главврача города Игоря Залепу. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверного источника, основаниями для такого решения явилось возбуждение уголовного дела в сентября по фактам совершения должностных преступлений руководящими работниками ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».





Как пояснил ПЛН источник, возбуждение уголовного дела осуществилось на основании проверки, которую совместно провели в учреждении сотрудники МВД и ФСБ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заместители руководителя здравоохранения города по позволению главврача работали одновременно на нескольких должностях, получая огромные зарплаты. По некоторым неподтвержденным данным их доходы в месяц превышали несколько сотен тысяч рублей. Следственный комитет расценил эти действия как превышение должностных полномочий.



В суд материалы дела к настоящему времени не направлены.