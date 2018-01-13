Общество

Врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков поздравил журналистов региона с Днем печати

Врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков поздравил журналистов региона с профессиональным праздником — отмечаемым сегодня, 13 января, Днем российской печати.

«Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Псковской области!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем российской печати, - говорится в тексте поздравления. - В Псковской области сегодня выпускаются десятки печатных и электронных периодический изданий. Каждое по-своему уникально, имеет свои цели и задачи, свою читательскую аудиторию, но их всех объединяет одно - объективность, преданность профессии, любовь к Псковской земле.

В своей профессиональной деятельности вы отражаете существующие проблемы и формируете общественное мнение, активно участвуете в решении актуальных вопросов развития нашего региона, побуждаете к действиям и поступкам, задаете ритм жизни.

Благодарю вас за неравнодушие, активную жизненную позицию, индивидуальный взгляд на происходящее, стремление открыто и честно выражать свою точку зрения и виртуозное владение словом.

Желаю новых ярких и амбициозных проектов, совершенствования профессионального мастерства, роста тиражей и расширения читательской аудитории!

Врио заместителя губернатора Псковской области Н.Ю.Цветков».